در دیدار مردمی دادستان مرکز استان خوزستان با حضور معاونان دادستان و قاضی ناظر بر زندان‌ها، به درخواست‌ها و مشکلات ۵۰ نفر از مراجعه‌کنندگان رسیدگی و دستورات لازم صادر شد.

خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به گزارش در ادامه برنامه‌های دیدارهای مردمی و با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان به همراه نوروزی، جعفری‌راد و امیری معاونان دادستان و حجت‌الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان‌ها، با ۵۰ نفر از مراجعان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مراجعه‌کنندگان مسائل و مطالبات خود را در بخش های مختلف قضایی مرتبط با دادسرا مطرح که پس از استماع مستقیم از سوی دادستان و مسئولان حاضر، دستورات مقتضی جهت بررسی، پیگیری و تسریع در روند رسیدگی صادر شد.

دادستان مرکز استان خوزستان در حاشیه این دیدار بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه با مردم و استمرار برگزاری منظم دیدارهای مردمی و پیگیری جدی مطالبات قانونی شهروندان تأکید کرد.