به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طی ابلاغی از سوی رئیس هیأت تکواندو استان اصفهان، جواد ابن یمین به عنوان سرپرست هیأت تکواندو شهرستان اصفهان منصوب شد.

شهرام الله آبادی از زحمات عباس یوسفی، رئیس سابق این هیأت هم قدردانی کرد.

همچنین طی ابلاغی از سوی رئیس هیأت تکواندو استان اصفهان عباس یوسفی از مربیان با دانش تکواندو به عنوان سرپرست دبیری هیأت تکواندو استان اصفهان منصوب شد.

شهرام الله آبادی از زحمات علی نادعلی، دبیر سابق این هیأت هم قدردانی کرد.