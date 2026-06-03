به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمان افزود : نیرو‌های مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکان‌هایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می‌شود برای حمله به کشتی‌رانی غیرنظامی و نقض آتش‌بس استفاده کند.

هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه تحریم‌ها و جنگ نتوانستند به آن دست یابند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.

توضیحات:مارکو روبیو در جلسه استماع کنگره درباره همکاری برخی کشور‌های حاشیه با امریکا علیه ایران اذعان کرد. وی در این باره گفت: «به اعتقاد من، متحدان ما در منطقه همکاری بسیار گسترده‌ای از خود نشان داده‌اند؛ برخی از آنها، از جمله امارات متحده عربی، با رویکردی بسیار فعال و جدی همکاری کرده‌اند. کویت نیز عملکردی بسیار عالی داشته است.»