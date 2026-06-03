به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از قرارگاه حمزه سید الشهدا نیروی زمینی سپاه، گروهک های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس های جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل نمایند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه طی اقدامات اطلاعاتی گسترده، ضمن ضربه مجدد به شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهک های تروریستی تجزیه طلب؛ محموله‌ای بزرگ و قابل توجه از مجموعه دوربین، تجهیزات دید در شب، دستگاههای فرستنده، بیسیم، لب تاپ، و تبلت جاسوسی، پنل های خورشیدی، دوربین RPG و دیگر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی نظامی را در یکی از روستاهای مرزی کشف و ضبط نمودند.

️قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام می‌دارد، با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمالغرب، تحرکات و جابجایی افراد و تجهیزات را تحت نظر داشته و فکر و اقدام ضد امنیتی تروریست‌ها را در نطفه خفه خواهد کرد.