بیش از هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور از سَر عشق و ارادت به امام علی (علیه السلام) و اعلام امامت و ولایت آن حضرت در واقعه غدیر؛ به نام یا القابی، چون «غدیر» و «ولایت» فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، آمار مساجد دارای کانون فرهنگی هنری که مزین به نام و القاب «ولایت» و «غدیر» هستند عبارت است از؛ استان اصفهان تعداد (۸۳)؛ در استان خراسان رضوی تعداد (۶۹)؛ در استان تهران تعداد (۶۰)؛ در استان هرمزگان تعداد (۳۸)؛ در استان یزد تعداد (۳۲)؛ در استان مازندران تعداد (۵۱) و در استان سیستان و بلوچستان تعداد (۲۷).

همچنین در استان خراسان جنوبی تعداد (۴۴)؛ در استان آذربایجان شرقی تعداد (۶۶)؛ در استان آذربایجان غربی تعداد (۳۶)؛ در استان کرمان تعداد (۲۲)؛ در استان زنجان تعداد (۱۳)؛ در استان خوزستان تعداد (۴۳)؛ در استان قزوین تعداد (۱۲)؛ در استان قم تعداد (۱۷)؛ در استان مرکزی تعداد (۲۲)؛ در استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد (۲۵)؛ در استان اردبیل تعداد (۱۷)؛ در استان خراسان شمالی تعداد (۱۸)؛ در استان چهارمحال و بختیاری تعداد (۱۵ و در استان فارس تعداد (۷۳) کانون فرهنگی مزین به نام و القاب «ولایت» و «غدیر» هستند.

در استان گیلان تعداد (۴۱)؛ در استان همدان تعداد (۱۷)؛ در استان کرمان (جنوب) تعداد (۱۳)؛ در استان البرز تعداد (۱۶)؛ در استان لرستان تعداد (۲۰)؛ در استان گلستان تعداد (۱۶)؛ در استان ایلام تعداد (۲۴)؛ در استان بوشهر تعداد (۱۹)؛ در استان فارس (جنوب) تعداد (۹)؛ در استان سمنان تعداد (۱۲)؛ در استان کردستان تعداد (۸)؛ در استان کرمانشاه تعداد (۲۳) و در استان خوزستان (منطقه آزاد اروند) تعداد (۴) مسجد دارای کانون‌هایی به نام و القاب «ولایت» و «غدیر» هستند که در مجموع شامل ۱۰۱۵ باب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: از میان آمار فوق ۸۲۱ مورد فقط نام کانون «ولایت» یا «غدیر» است؛ همچنین ۷۴ باب مسجد نیز به این دو عنوان مزین شده‌اند؛ از سوی دیگر تعداد ۱۲۰ باب مسجد و کانون نیز مشترکا (هم مسجد و هم کانون) به نام و یا القاب «ولایت» و «غدیر» مزین شده‌اند.