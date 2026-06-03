فرماندار یزد با اشاره به لزوم توسعه فضا‌های آموزشی در شهرستان یزد، از افتتاح و بهره‌برداری از شش مدرسه جدید در مهرماه امسال خبر داد و گفت که این اقدام گامی مهم برای رفع کمبود سرانه آموزشی در یزد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدجوادآقایی در نشست توسعه نهضت عدالت در فضای آموزشی، اظهار داشت: متأسفانه سرانه آموزشی در شهرستان یزد نسبت به سایر شهرستان‌ها و حتی میانگین استانی و کشوری پایین‌تر است.

وی با تأکید بر تلاش برای ساخت و ساز مدارس با کیفیت و در زمان مقرر، افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، شش مدرسه در مهرماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید که سهم ناحیه (۱) سه مدرسه و سهم ناحیه (۲) نیز سه مدرسه خواهد بود.

فرماندار یزد همچنین به موضوع زیرساخت‌های این مدارس اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن شرایط لازم، تلاش خواهیم کرد تا زیرساخت‌های مورد نیاز این مدارس فراهم شده و شاهد بهره‌برداری از آنها در ابتدای مهرماه باشیم.

آقایی ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این طرح‌های آموزشی، گامی مؤثر برای ارتقای سطح آموزشی و رفع دغدغه‌های موجود در حوزه فضا‌های آموزشی شهرستان یزد برداشته شود.