رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فاصله ما با لس آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضع صدور روادید اعضای تیم اظهار کرد: پذیرفته شد که بدون انگشت نگاری ویزای مکزیک را برای تیم صادر کنند. دو نفر مانده که آنها هم در کنار تیم هستند و تا ساعات آینده این اتفاق رخ می‌دهد. برای تمام بازیکنان و کادر فنی صادر شده است. اگر به مکزیک نرفته بودیم تا زمانی که ویزای آمریکا صادر نمی‌شد نمی‌توانستیم به اردو برویم. دیگر مانعی وجود ندارد و تنها ویزای آمریکا مانده که هم ما و هم فیفا در حال پیگیری هستیم. نمی‌دانیم اکنون در چه مرحله‌ای است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اعزام اهالی رسانه به جام جهانی هم گفت: شماری از اهالی رسانه در مکزیک حضور خواهند داشت. امروز جلسه‌ای در وزارت ارشاد بوده و به صورت جدی دنبال آن هستیم و به کمک یک اسپانسر، برخی از عزیزان رسانه را راهی مکزیک می‌کنیم. برای ویزای مکزیک مشکل نداریم و صرفا بحث هزینه است.

هیچ کدام از نمایندگان مجلس خواهان اعزام به آمریکا نبوده‌اند

تاج درباره گمانه‌زنی درباره درخواست برخی نمایندگان مجلس برای همراهی تیم ملی در آمریکا و همچنین درباره شرایط رفتن از مکزیک به آمریکا برای انجام بازی‌ها عنوان کرد: هیچ کدام از نمایندگان مجلس خواهان اعزام به آمریکا نبوده‌اند. فاصله ما با لس آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم زیرا که ۴۵ دقیقه راه است و در حال تلاش برای انجام این موضوع هستیم. توافق ما با فیفا مهم است.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با بیان اینکه «صدور روادید آمریکا را به فیفا سپرده‌ایم» اظهار کرد: در کاروان تعدادی آشپز، فیزیوتراپ و ... هستند که برای آنها هم با فیفا در حال مذاکره هستیم. ویزای مکزیک کاملا حل شده، اما درباره ویزای آمریکا فیفا به ما امیدواری داده که به عهده آنها بگذاریم و حل می‌کنند ولی هنوز نمی‌شود گفت که ویزای آمریکا حل شده، چون فعلا چیزی به ما اعلام نشده است.