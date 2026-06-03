در آستانه عید غدیر، خانه شهید سید امیرحسین مهدوی در مازندران میزبان سفره‌ای سبز، قاب عکسی از شهید و جمعی از خانواده‌های شهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت عید غدیر، خانه شهید سید امیرحسین مهدوی در مازندران حال و هوای دیگری داشت؛ خانواده شهید، سفره‌ای سبز رنگ با نشانه‌های عید ولایت و امامت پهن کرده بودند و در کنار آن، پول نو و قاب عکس شهید را برای این عید بزرگ قرار داده بودند؛ نشانه‌هایی ساده، اما پرمعنا از ارادت به امیرالمومنین علی علیه السلام و پیوند عمیق میان غدیر و فرهنگ ایثار.

همزمان با این آیین، جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز مهمان این خانه شدند؛ مهمانی که فقط یک دید و بازدید عیدانه نبود، بلکه مجلسی برای تجدید عهد با شهدا و مرور راهی بود که با ولایت آغاز می‌شود و با شهادت معنا می‌گیرد.

روایت خانواده شهید مهدوی از فرزند سیدشان

خانواده شهید مهدوی در این جمع، از فرزند شهیدشان سخن گفتند؛ از روز‌هایی که سید امیرحسین در خانه حضور داشت، از اخلاق و باورهایش، و از اینکه او هم مانند نامش، نسبتی روشن با سادات و خاندان پیامبر داشت.

آنها با افتخار از سید بودن فرزندشان یاد کردند و گفتند که شهادت، پایان راه او نبود؛ بلکه ادامه همان مسیری بود که با ایمان، ادب، محبت اهل بیت (ع) و روحیه خدمت آغاز شده بود.

مهمان‌هایی که خود، با شهادت آشنا بودند

در این آیین، مهمان‌هایی حضور داشتند که هر کدام خاطره‌ای از یک شهید در دل داشتند؛ مادران و پدران شهیدی که فرزندشان را در جنگ رمضان از دست داده بودند.

برخی نیز از خانواده‌هایی بودند که عزیزانشان سال‌ها پیش در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق به شهادت رسیده بودند.

آن‌ها گفته بودند آمدن به خانه یک شهید سید در عید غدیر، برایشان فقط یک دیدار نبود؛ حضور در مجلسی بود که بوی آشنای صبر، ایمان و ولایت می‌داد.

از میان مهمانان، چند نفر نیز از زمان و مکان شهادت عزیزانشان گفتند؛ یکی از شهادت فرزندش در روز‌های جنگ رمضان یاد کرد، دیگری از همسرش که سال‌ها قبل در جبهه‌های جنگ تحمیلی به شهادت رسیده بود، و خانواده‌ای دیگر از برادری گفت که در همان نبرد‌های سخت رمضان، آسمانی شده بود.

همه آن‌ها تأکید داشتند که امروز، کنار خانواده شهید سید مهدوی، عید غدیر را با دل‌هایی نزدیک‌تر به یاد شهدا و اهل‌بیت (ع) سپری می‌کنند.

نوای محمدرضا اسحاقی در مجلس شهدا

در ادامه این برنامه، استاد محمدرضا اسحاقی، از چهره‌های شناخته شده و محبوب موسیقی مازندرانی، در جمع خانواده شهدا به اجرای برنامه پرداخت.

او که سال هاست نامش با آواز‌ها و نغمه‌های اصیل مازندران گره خورده، این بار نیز از شهدا، از امام علی (ع) و از معنای ولایت خواند.

استاد اسحاقی آخرین خنیاگر نغمه‌های کهن مازندراتی پیش‌تر هم برای مدافعان حرم خوانده بود و این بار، با همان حال و هوا، برای شهدای جنگ رمضان خواند؛ اجرایی که فضای خانه را عطرآگین‌تر و یاد شهدا را زنده‌تر کرد.

غدیر و سبک زندگی علوی شهدا

خانواده‌های شهدا در این محفل، غدیر را فقط یک مناسبت تقویمی ندانستند؛ آن را ادامه راهی دانستند که شهدا با زندگی خود نشان دادند.

از نگاه آن ها، شهدا با اخلاص، تواضع، دفاع از حق، احترام به خانواده و وفاداری به ولایت، سبک زندگی علوی را در عمل معنا کردند.

آن‌ها گفتند شهیدان، پیروان واقعی امیرالمومنین (ع) بودند؛ کسانی که در سخت‌ترین لحظات، انتخابشان ایمان، غیرت و دفاع از حقیقت بود.

عید غدیر در خانه شهید سید امیرحسین مهدوی، مجلسی بود برای پیوند دوباره با ولایت، برای همدلی میان خانواده‌های داغدار، و برای مرور نام و یاد شهیدانی که با خون خود، راه علی وار زیستن را روشن کردند.

سفره سبز غدیر، قاب عکس شهید، حضور خانواده‌های شهدا و نوای استاد محمدرضا اسحاقی، همه در کنار هم تصویری ساختند از عیدی که در آن، غدیر و شهادت به هم می‌رسند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد