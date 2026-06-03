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رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به نصاب تولید ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، افزود: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق دست یافت.
وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سالهای بهرهبرداری ایمن و پایدار، با وجود تهدیدها، فشارهای خارجی و شرایط حساس منطقهای، چرخ تولید برق هستهای لحظهای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.
وی اضافه کرد: تولید ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفهجویی در مصرف ۱۳۱ میلیون بشکه نفت خام یا ۲۱.۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است.
اسلامی افزود: همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سالها، از انتشار ۸۶.۳ میلیون تن گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت : این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هستهای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.