به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، افزود: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق دست یافت.

وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سال‌های بهره‌برداری ایمن و پایدار، با وجود تهدیدها، فشارهای خارجی و شرایط حساس منطقه‌ای، چرخ تولید برق هسته‌ای لحظه‌ای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.

وی اضافه کرد: تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفه‌جویی در مصرف ۱۳۱ میلیون بشکه نفت خام یا ۲۱.۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است.

اسلامی افزود: همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سال‌ها، از انتشار ۸۶.۳ میلیون تن گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت : این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هسته‌ای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.