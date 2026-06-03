شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بر توسعه رویکردهای مردمی، فرهنگی و پیشگیرانه در مقابله با اعتیاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با تأکید بر رویکردی جامع، مردمی و پیشگیرانه در مقابله با معضل اعتیاد برگزار شد.

در این نشست که با حضور مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، بر ضرورت تغییر نگاه از برخورد صرفاً انتظامی به سمت برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آگاهی‌بخشی تأکید شد.

سوادکوهی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، محله‌محور و هوشمندانه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در کنار برخورد قاطع با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، باید از توانمندی‌های مردمی و اجتماعی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد بهره گرفت.

وی افزود: تجربه نشان داده است که رویکرد مردمی‌سازی در حل بسیاری از مسائل امنیتی و اجتماعی استان نتایج مطلوبی به همراه داشته و می‌تواند در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز اثربخش باشد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران بر مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: صداوسیما، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، ائمه جمعه، بهزیستی و سایر نهاد‌های مرتبط باید نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های پیشگیری، بازتوانی و فرهنگ‌سازی ایفا کنند.

وی نقش رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی را در آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان بسیار مهم دانست و تصریح کرد: آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی، کلید اصلی صیانت از نسل آینده در برابر آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.

سوادکوهی همچنین افزود: بر اساس تأکید استاندار، تمامی دستگاه‌های عضو کمیسیون موظف به هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد هستند.