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قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران در آسیای مرکزی بازتاب گستردهای داشت و فدراسیون جهانی کسب این مدال طلا را با حمایت پروژه توانمندسازی FIVB مرتبط دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در گزارش فدراسیون جهانی والیبال آمده است: تیم ملی والیبال زنان ایران با درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا مرکزی (CAVA) در کاتماندو، پایتخت نپال، موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال طلا شد.
این موفقیتها در سایه حمایتهای مالی و فنی پروژه «توانمندسازی والیبال» فدراسیون جهانی (FIVB) به دست آمده است. در این مسابقات تیمهای قزاقستان و هند نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
سرمایهگذاری فدراسیون جهانی و کادر فنی مجرب
بر اساس گزارشهای رسمی، فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران تاکنون مبلغ ۱۹۲ هزار دلار حمایت مالی برای جذب مربی تیم ملی زنان از پروژه توانمندسازی FIVB دریافت کرده است؛ این تیم در حال حاضر تحت هدایت مربی و کارشناس کرهای، لی دو هی قرار دارد. علاوه بر این، ۸۳ هزار و ۵۰۰ دلار تجهیزات تخصصی والیبال نیز به ایران اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، فدراسیون والیبال هند نیز در مجموع ۶۷۸ هزار دلار حمایت مالی برای مربیان تیمهای ملی خود و ۶ هزار دلار برای برنامه انتقال دانش و توسعه مربیان ملی دریافت کرده است. تیم زنان هند با این حمایتهای هدفمند، زیر نظر یانا کولان سرمربی اسلواک-آذربایجانی آموزش میبیند.
مسیر قدرتمندانه ایران و هند تا نیمهنهایی
دو تیم ایران و هند مرحله گروهی این مسابقات را بدون شکست پشت سر گذاشتند و به عنوان صدرنشین گروههای خود به مرحله نیمهنهایی صعود کردند. دختران ایران در مرحله گروهی حتی یک ست را هم به حریفان واگذار نکردند.
در مرحله نیمهنهایی، تیم ملی ایران به روند مقتدرانه خود ادامه داد و موفق شد تیم میزبان (نپال) را با نتیجه قاطع سه بر صفر (۲۵-۲۰، ۲۵-۱۵، ۲۵-۱۱) شکست داده و راهی فینال شود. در دیگر دیدار این مرحله، قزاقستان توانست نوار پیروزیهای هند را قطع کند و با نتیجه سه بر صفر (۲۵-۲۱، ۲۵-۱۷، ۲۵-۱۴) به پیروزی برسد.
تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی برابر قزاقستان قرار گرفت. دختران ایران در این مسابقه اولین و تنها ستهای باخته خود در کل تورنمنت را تجربه کردند، اما در نهایت سه بر یک (۲۵-۱۸، ۱۹-۲۵، ۲۵-۱۵، ۲۵-۲۱) قزاقستان را شکست دادند و با شایستگی بر سکوی قهرمانی زون مرکزی آسیا ایستادند.
در دیدار رده بندی نیز تیم هند در مصاف با نپال (میزبان) موفق شد با نتیجه سه بر یک (۲۵-۲۲، ۲۵-۲۳، ۱۵-۲۵، ۲۵-۲۲) به برتری برسد و مدال برنز را از آن خود کند.
در جدول ردهبندی نهایی این مسابقات، تیمهای قرقیزستان، سریلانکا، مالدیو و بنگلادش نیز به ترتیب در رتبههای پنجم تا هشتم قرار گرفتند.
در پایان این رقابتها، فاطمه خلیلی دریافت کننده قدرتی و کاپیتان ۲۴ ساله تیم ملی ایران، به عنوان ارزشمندترین بازیکن تورنمنت (MVP) انتخاب شد. همچنین ستارههای ایران، هند و قزاقستان ترکیب تیم منتخب (Dream Team) مسابقات را به شرح زیر تشکیل دادند:
ارزشمندترین بازیکن (MVP): فاطمه خلیلی چرمهینی (ایران)
پاسور: شبنم علیخانی (ایران)
قطر پاسور: الهه پورصالح شاهدستان (ایران)
دریافتکننده قدرتی: کریستینا بلووا (قزاقستان)
مدافعان میانی: شیلپا راجندراننایر سیندوهو (هند) و یولیا فومنکو (قزاقستان)
لیبرو: ساتی داس (هند)
عنوان امتیازآورترین بازیکن این دوره از رقابتها نیز به رگمی سومترا (Regmi Sumitra) از تیم نپال رسید.