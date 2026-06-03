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در این بسته خبری چند خبر کوتاه از نقاط مختلف استان گلستان را ببینید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، پیکر احمد دهقان پدر شهید والامقام بابا علی دهقان امروز در کوی قلعه حسن گرگان تشییع و در آرامستان این منطقه در خاک آرام گرفت.
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اولین پایگاه جنگلبانی روستائی مردمی در استان گلستان برای کمک به نیروهای منابع طبیعی در مواقع بحران در روستای کوهستانی فرنگ گالیکش امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
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مدیرکل بهزیستی گلستان در نشست خبری با اشاره به اجرای ۵ پویش برای بهبودکیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان گفت: طرح ملی سلامت روان و پویش سلام محله از جمله این پویشها است که به تازگی راه اندازی شد.
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مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به کشف یک فقره تخلف به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در زمینه عرضه خارج از شبکه جوجه یک روزه گفت: در راستای جلوگیری از گرانفروشی و اختلال در زنجیره تولید، شعبه ویژه سیار برای نظارت بر بازار جوجه یک روزه تشکیل شده است.
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فرماندار کلاله از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت معابر ۲۵ روستای شهرستان کلاله به مساحت بیش از ۷۰ هزار متر مربع خبر داد.