به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، پیکر احمد دهقان پدر شهید والامقام بابا علی دهقان امروز در کوی قلعه حسن گرگان تشییع و در آرامستان این منطقه در خاک آرام گرفت.

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اولین پایگاه جنگلبانی روستائی مردمی در استان گلستان برای کمک به نیرو‌های منابع طبیعی در مواقع بحران در روستای کوهستانی فرنگ گالیکش امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

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مدیرکل بهزیستی گلستان در نشست خبری با اشاره به اجرای ۵ پویش برای بهبودکیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان گفت: طرح ملی سلامت روان و پویش سلام محله از جمله این پویش‌ها است که به تازگی راه اندازی شد.

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مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به کشف یک فقره تخلف به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در زمینه عرضه خارج از شبکه جوجه یک روزه گفت: در راستای جلوگیری از گران‌فروشی و اختلال در زنجیره تولید، شعبه ویژه سیار برای نظارت بر بازار جوجه یک روزه تشکیل شده است.

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فرماندار کلاله از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت معابر ۲۵ روستای شهرستان کلاله به مساحت بیش از ۷۰ هزار متر مربع خبر داد.