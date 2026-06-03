به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هوشنگ بهزادی گفت: نشست مشترکی با حضور مدیران و کارشناسان هواشناسی استان‌های مازندران، البرز، تهران و مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور به میزبانی چالوس برگزار شد که در آن موضوع توسعه سامانه‌های هواشناسی جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور، اقدامات فنی لازم برای دستیابی به پیش‌بینی‌های دقیق و منطقه‌ای در محور‌های جاده‌ای در حال انجام است.

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: علاوه بر پیش‌بینی‌های عمومی، پیش‌بینی‌های تخصصی و منطقه‌ای برای محور‌های جاده‌ای تهیه و هشدار‌های لازم نیز به‌صورت هدفمند صادر خواهد شد.

بهزادی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در استان‌های البرز و تهران افزود: دبیرخانه این کارگروه در استان مازندران مستقر است و در نشست اخیر، توسعه ایستگاه‌های هواشناسی جاده‌ای محور چالوس به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این نشست پیشنهاد نصب و راه‌اندازی دو ایستگاه جدید هواشناسی جاده‌ای در محور چالوس مطرح شد و همچنین ارتقای ایستگاه‌های موجود نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل هواشناسی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقلیمی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش حدود یک درجه‌ای میانگین دمای جهانی، مازندران نیز تحت تأثیر این روند قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در تابستان امسال دمای هوا در استان حدود یک درجه افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، میزان بارندگی در استان تا پایان شهریور در محدوده نرمال خواهد بود.

بهزادی از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما، مدیریت مصرف برق به‌ویژه در استفاده از تجهیزات سرمایشی را جدی بگیرند تا پایداری شبکه انرژی حفظ شود.

وی افزود: روند افزایش حدود یک درجه‌ای دما از شهریور تا نیمه مهرماه نیز در استان ادامه خواهد داشت.