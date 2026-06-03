پخش زنده
امروز: -
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو گفت: تلاش پرسنل صنعت برق حرارتی موجب شد تا ۹۸.۵ درصد برنامه تعمیرات نیروگاهها بدون هیچگونه خللی پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماشالله تابعجماعت به همراه عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در بازدیدی از شرکتهای تعمیرات نیروگاهی ایران و قطعات توربین شهریار، آخرین وضعیت آمادگی واحدهای نیروگاهی کشور برای گذر موفق از اوج مصرف برق تابستان امسال را مورد ارزیابی قرار دادند.
وی در ابتدای این نشست ضمن بازدید از کارگاههای تخصصی حوزههای مکانیکی و الکتریکی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، فرآیندهای پشتیبانی مهندسی، فنی، بهسازی و ساخت تجهیزات حساس نیروگاهی را از نزدیک بررسی کرد و سپس با حضور در سالنهای تحصصی بازسازی و تعمیر پرههای توربینهای گاز شرکت قطعات توربین شهریار با بخش اعظمی از زنجیره تامین و بازتوانی قطعات استراتژیک نیروگاهها آشنا شد.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو در این جلسه با ابلاغ تشکر و قدردانی ویژه وزیر نیرو از مجموعههای تعمیراتی نیروگاههای کشور، ضمن تحسین مجاهدتهای صورتگرفته در این عرصه، اظهار داشت: استعدادها و سرمایههای انسانی در شرکتهای پشتیبان صنعت نیروگاهی، گنجینههای ارزشمندی هستند. حمایت، نگهداشت، جذب نیروی انسانی متخصص و رفع مشکلات آنها یکی از مهمترین اهداف کلان حوزه سرمایه انسانی وزارت نیرو محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط ماههای گذشته و همزمانی جنگ تحمیلی رمضان با برنامه ملی ارتقای آمادگی واحدهای کشور، خاطرنشان کرد: کارکنان صنعت برق حرارتی در جبهههای تولید و تعمیرات مجاهدتهای کمنظیری از خود نشان دادند. با وجود پیشبینی تاخیر و وقفه در روند تعمیرات، اما ایثارگری و فعالیت غرورآفرین این عزیزان موجب شد نه تنها خللی ایجاد نشود، بلکه پایان نزدیک به ۹۹ درصدی برنامه ۱۰۲ هزار مگاواتی تعمیرات را شاهد باشیم. امروز با تکیه به همین کوشش بیوقفه و عشق به میهن، هیچ نگرانی از بابت تعمیرات به موقع و پایداری صنعت نیروگاهی نداریم.
معاون وزیر نیرو در ادامه به موضوع بهسازی و ارتقای ظرفیتهای سختافزاری و تجهیزات کارگاهی اشاره کرد و گفت: از محل مشارکتهای قانونی وزارت نیرو و دولت و همچنین ارائه تسهیلات صندوق نوآوری و کارآفرینی، حمایت جدی از این دو شرکت که در واقع ذخایر قابل اتکا و اعتماد صنعت برق حرارتی و انرژی کشور هستند، به عمل خواهد آمد. توجه به موضوعات حیاتی این شرکتها در اولویت اصلی ما قرار دارد.
ضرورت ارتقای مستمر دانش مهندسی در شرکتهای تعمیراتی
عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی نیز در این بازدید با ابراز تشکر از کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و قطعات توربین شهریار، گفت: در تمام روزهای سخت، مجموعه تولید برق حرارتی با تمام توان پای کار بود، اما جنگ اخیر تحمیلی، عظمت و صلابت کارکنان را به رخ کشید. آنان در فضای تهدید و خطر، لحظهای میدان تعمیرات و تکالیف خود را ترک نکردند و درس بزرگی از غیرت و مسئولیتپذیری را رقم زدند.
اعتمادی با اشاره به آمادگی کامل تمامی واحدهای نیروگاهی برق حرارتی برای ورود به پیک مصرف برق، تصریح کرد: بیش از ۸۰ هزار نفر متخصص داخلی با تکیه بر توان دانش مهندسی بومی، فعالیتهای تعمیراتی، بهسازی و رفع محدودیتهای نیروگاهها را با موفقیت انجام دادند. این حماسهسازی، بیانگر عرق و عشقی است که این متخصصان به میهن و آسایش هموطنان دارند.
وی بر ضرورت ارتقای مستمر دانش مهندسی در شرکتهای تعمیراتی تاکید کرد و افزود: بلوغ فنی کنونی باید با بهروزرسانی مستمر دانش به سطح جهانی تقویت شود. نگهداشت و تقویت انگیزه و جذب کارکنان متخصص صنعت برق حرارتی، با اولویتبندی ویژه در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل صنعت برق حرارتی از یک توفیق ملی در صنعت برق حرارتی پرده برداری کرد و گفت: واحد نیروگاهی زمینگرمایی کشور با وجود عدم همکاری شرکتهای خارجی و صاحبسبک متوقف نشد و این امیدواری وجود دارد که به زودی به مدار تولید سنکرون شود. این افتخاری است که مرهون دانشبنیانهای داخلی و خودباوری کارکنان این مجموعه است.