با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، طرح «صد شب، صد بازدید» در استان قزوین اجرا می‌شود؛ طرحی که در قالب آن روشنایی‌های نامتعارف و پرمصرف در سطح شهر شناسایی و خاموش خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با افزایش دمای هوا و ضرورت حفظ پایداری شبکه توزیع برق، اداره برق استان قزوین طرح ویژه‌ای را تحت عنوان «صد شب، صد بازدید» آغاز کرده است. این طرح با محوریت شناسایی و حذف مصارف غیرضروری و «بد مصرفی» برق در بخش‌های تجاری و معابر عمومی اجرا می‌شود.

هدف اصلی این عملیات، خاموش‌سازی روشنایی‌های نامتعارف، تابلوهای تبلیغاتی پرمصرف و نورپردازی‌های تزئینی است که در ساعات اوج مصرف، بار اضافی بر شبکه تحمیل می‌کنند.

در قالب این طرح ۱۰۰ روزه، تیم‌های بازرسی به‌صورت شبانه مناطق مختلف را رصد کرده و نسبت به شناسایی موارد پرمصرف اقدام خواهند کرد. در مرحله نخست، تذکرات لازم به واحدهای تجاری و مسئولان مربوطه داده می‌شود و در صورت تکرار بد مصرفی، اقدامات قانونی لازم برای قطع انشعاباتِ غیرمتعارف صورت خواهد گرفت.

مدیریت مصرف در تابستان امسال یکی از اولویت‌های حیاتی برای جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته است. لذا از اصناف، صاحبان تابلوهای تبلیغاتی و شهروندان درخواست شده است تا با رعایت الگوی مصرف و خاموش کردن نورپردازی‌های غیرضروری در ساعات پیک، برای پایداری شبکه یاری کنند.

این طرح تا پایان تابستان و عبور از دوره اوج بار شبکه برق به‌صورت مستمر در تمامی شهرستان‌های استان قزوین اجرا خواهد شد.









