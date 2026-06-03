رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت :با محوریت مردم، خیرین و گروه‌های جهادی تلاش داریم عدالت آموزشی را در حوزه ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس اجرا کنیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در بازدید از پروژه ساخت یک مدرسه در روستای کلاته عبدل طرقبه گفت: نهضت نوسازی مدارس با کمک گروه‌های مردمی با حدود ۷۸۰۰ طرح آغاز شده که مهر سال گذشته، ۲۴۰۰ طرح تحویل سیستم آموزشی کشور شده و این رویکرد جدید آموزشی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

حمید رضا خان محمدی با اشاره به اینکه شرایط حال کشور ممکن است در پیش بینی تحویل پروژه‌ها در مهر ماه امسال، تغییراتی ایجاد کند افزود: تلاش میکنیم با همت ادارات کل آموزش و پرورش و گروه‌های جهادی و خیرین، بیشترین تعداد از پروژه‌های آموزشی رادر ابتدای مهر امسال، به دانش آموزان عزیز تحویل دهیم.