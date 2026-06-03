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عید غدیر خم، بهعنوان یکی از مهمترین اعیاد اسلامی و بزرگترین عید شیعیان، یادآور واقعه تاریخی اعلام ولایت حضرت علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص) است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عید غدیر خم از مهمترین مناسبتهای تقویم اسلامی و بزرگترین عید شیعیان جهان به شمار میرود؛ روزی که پیامبر اکرم (ص) در بازگشت از حجةالوداع، در منطقه غدیر خم، حضرت علی (ع) را بهعنوان جانشین و ولی پس از خود معرفی کردند.
این واقعه تاریخی، نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تبیینکننده جایگاه ولایت در امت اسلامی محسوب میشود و هر ساله با برگزاری مراسم جشن، خطابهها و برنامههای فرهنگی و مذهبی در سراسر ایران و جهان اسلام گرامی داشته میشود.
در این روز، مسلمانان با برپایی آیینهای جشن و سرور، بر اهمیت پیروی از سیره اهل بیت (ع) و استمرار مسیر ولایت تأکید میکنند.