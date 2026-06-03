به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز ملی بهره وری، این گزارش با مستندسازی وقایع و بهره‌گیری از شواهد میدانی، تحلیل‌های کارشناسی و هم‌افزایی خبرگان تدوین شده است و بر محور‌های دهگانه زیرساخت، نظام گمرکی، نظام سلامت، نظام آموزش، نظام تأمین و توزیع کالا، نظام تأمین اجتماعی، فرهنگ و رسانه، نظام تأمین مالی، نظام اداری و امنیت تمرکز دارد.

این گزارش نشان می‌دهد، تجربه مدیریت بخش‌های حیاتی کشور در دوران جنگ، حکایت از ظرفیت‌های عملیاتی، مهارت‌های فنی و توان واکنش سریع دستگاه‌ها دارد که بسیار فراتر از عملکرد روزمره آنهاست.

این گزارش یادآور می‌شود تحولات سال ۱۴۰۴ و تجارب حاصل از مدیریت کشور در شرایط جنگی، اگرچه با سختی‌ها و فشار‌های بی‌سابقه‌ای همراه بود، اما در عین حال بستر کم‌نظیری برای واکاوی نقاط قوت و ضعف ساختار‌های اجرایی فراهم آورد. به‌بیان دیگر، این دوره آزمونی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور بود تا ضمن حفظ کارکرد‌های حیاتی، ظرفیت‌های پنهان بهره‌وری و انعطاف‌پذیری نهادی خود را بازیابد.

در این راستا، از تمام کارشناسان و نهاد‌های تخصصی دعوت می‌شود بازخورد‌ها و تجارب تکمیلی خود شامل تجارب موفق، ناکامی‌ها، تصمیمات پرهزینه، گلوگاه‌های اجرایی و حتی مواردی که در این گزارش بدان‌ها پرداخته نشده است را جهت غنی‌سازی این سند و طراحی سیاست‌های عملیاتی‌تر در اختیار دبیرخانه کارگروه نظام ملی بهره‌وری قرار دهند.

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