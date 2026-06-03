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سازمان ملی بهرهوری ایران گزارش «اصلاح نظام حکمرانی با بهرهگیری از درسآموختههای جنگ رمضان» را با هدف استخراج اصول سیاستی برای گذار از وضعیت مدیریت بحران به حکمرانی مبتنی بر بهرهوری منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز ملی بهره وری، این گزارش با مستندسازی وقایع و بهرهگیری از شواهد میدانی، تحلیلهای کارشناسی و همافزایی خبرگان تدوین شده است و بر محورهای دهگانه زیرساخت، نظام گمرکی، نظام سلامت، نظام آموزش، نظام تأمین و توزیع کالا، نظام تأمین اجتماعی، فرهنگ و رسانه، نظام تأمین مالی، نظام اداری و امنیت تمرکز دارد.
این گزارش نشان میدهد، تجربه مدیریت بخشهای حیاتی کشور در دوران جنگ، حکایت از ظرفیتهای عملیاتی، مهارتهای فنی و توان واکنش سریع دستگاهها دارد که بسیار فراتر از عملکرد روزمره آنهاست.
این گزارش یادآور میشود تحولات سال ۱۴۰۴ و تجارب حاصل از مدیریت کشور در شرایط جنگی، اگرچه با سختیها و فشارهای بیسابقهای همراه بود، اما در عین حال بستر کمنظیری برای واکاوی نقاط قوت و ضعف ساختارهای اجرایی فراهم آورد. بهبیان دیگر، این دوره آزمونی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور بود تا ضمن حفظ کارکردهای حیاتی، ظرفیتهای پنهان بهرهوری و انعطافپذیری نهادی خود را بازیابد.
در این راستا، از تمام کارشناسان و نهادهای تخصصی دعوت میشود بازخوردها و تجارب تکمیلی خود شامل تجارب موفق، ناکامیها، تصمیمات پرهزینه، گلوگاههای اجرایی و حتی مواردی که در این گزارش بدانها پرداخته نشده است را جهت غنیسازی این سند و طراحی سیاستهای عملیاتیتر در اختیار دبیرخانه کارگروه نظام ملی بهرهوری قرار دهند.
اصلاح نظام حکمرانی با بهرهگیری از درسآموختههای جنگ رمضان