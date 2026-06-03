فرماندار چالوس از تدوین نخستین سند هواشناسی جاده‌ای کشور در محور تهران ـ چالوس خبر داد و آن را گامی مهم در ارتقای ایمنی سفرها و مدیریت هوشمند این مسیر ارتباطی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یحیی یوسف‌پور گفت: جلسه‌ای با حضور معاون توسعه سازمان هواشناسی کشور، مدیران کل هواشناسی استان‌های مازندران، البرز و تهران و کارشناسان تخصصی این حوزه برای بررسی و تدوین سند پایش و پیش‌بینی هواشناسی محور تهران ـ چالوس برگزار شد.

وی افزود: این سند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نخستین سند تخصصی کشور در حوزه ساماندهی پایش و پیش‌بینی هواشناسی جاده‌ای در محور چالوس به شمار می‌رود.

فرماندار چالوس گفت: تدوین این سند می‌تواند اطلاعات دقیق، به‌روز و کاربردی را در اختیار مسافران، گردشگران، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت سفر، کنترل ترافیک و افزایش ایمنی در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال با دقت بیشتری انجام شود.

یوسف‌پور با اشاره به اهمیت محور کندوان افزود: جاده کندوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تاریخی و گردشگری کشور است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مخاطرات طبیعی، در زمره محور‌های حساس و پرخطر قرار دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از داده‌های دقیق هواشناسی این امکان را فراهم می‌کند تا پیش از وقوع شرایط جوی نامساعد، تصمیمات لازم اتخاذ شود و مسافران نیز با آگاهی بیشتر نسبت به برنامه‌ریزی سفر اقدام کنند.

فرماندار چالوس با تأکید بر نقش روزافزون داده‌های هواشناسی در مدیریت کشور اظهار کرد: امروزه اطلاعات هواشناسی تنها یک ابزار پشتیبان نیست، بلکه به عنوان داده‌ای زیرساختی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، کشاورزی، مدیریت بحران و برنامه‌ریزی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: تدوین نخستین سند هواشناسی جاده‌ای کشور در محور چالوس می‌تواند الگویی برای سایر محور‌های مهم کشور باشد و زمینه توسعه مدیریت هوشمند و کاهش مخاطرات جاده‌ای را فراهم کند.