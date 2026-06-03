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معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با تأکید بر جایگاه اثرگذار دانشگاهیان در تبیین معارف دینی و انتقال پیام حج، گفت: فرهیختگان و استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه نقش مهمی در گسترش فرهنگ معنوی، ترویج ارزشهای اسلامی و انتقال دستاوردهای معنوی حج در جامعه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین رکنالدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، در همایش کاروان دانشگاهیان که با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور در مکه مکرمه برگزار شد، با خیرمقدم به حاضران، از حضور دانشگاهیان در این گردهمایی علمی و فرهنگی قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین رکنالدینی، با اشاره به اهتمام بعثه مقام معظم رهبری برای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در موسم حج افزود: برگزاری نشستهای تخصصی دانشگاهیان در حج فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاهها، ارائه پژوهشهای علمی و بهرهمندی از ظرفیتهای فکری استادان و پژوهشگران کشور است.
وی ادامه داد: دانشگاهیان به دلیل جایگاه علمی و اجتماعی خود میتوانند در تبیین ابعاد معرفتی، فرهنگی و تمدنی حج نقشآفرینی کرده و پیام وحدت، معنویت و ولایت را به جامعه منتقل کنند.
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، همچنین با اشاره به تقارن این نشست با ایام منتهی به عید سعید غدیر خم، بر ضرورت بهرهگیری از فرصت حج برای تعمیق معرفت دینی و ترویج فرهنگ ولایت تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رکنالدینی خواستار استمرار ارتباط و همکاری میان دانشگاهیان و مجموعههای فرهنگی و علمی مرتبط با حج شد.
وی ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای علمی، فرهنگی و معنوی این همایش در ارتقای فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی مرتبط با حج و زیارت مؤثر واقع شود.