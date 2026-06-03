معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از نصب و راه‌اندازی دو سامانه جدید هواشناسی جاده‌ای در محور تهران ـ چالوس خبر داد.

فرح محمدی معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چالوس گفت: سازمان هواشناسی ایران به عنوان عضوی از سازمان جهانی هواشناسی، رویکرد‌های جدید این سازمان را در برنامه‌ریزی‌های خود دنبال می‌کند.

وی افزود: رویکرد نوین سازمان جهانی هواشناسی علاوه بر توسعه فناوری‌های جمع‌آوری داده، بر ارتقای کیفیت پیش‌بینی‌ها و اطلاع‌رسانی مؤثر و تأثیرگذار تمرکز دارد و به همین دلیل حرکت از پیش‌بینی‌های سنتی به سمت پیش‌بینی‌های کاربردی و تأثیرگذار در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اهمیت هواشناسی کاربردی در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: توسعه خدمات هواشناسی در بخش‌های هیدرولوژی، کشاورزی و به‌ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای از اولویت‌های سازمان به شمار می‌رود.

وی گفت: با دستور رئیس سازمان هواشناسی کشور، کارگروه ویژه توسعه سامانه پایش، پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی هواشناسی جاده‌ای تشکیل شده و محور تهران ـ چالوس به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کشور در این طرح مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

محمدی افزود: حجم بالای تردد و اهمیت ایمنی در این محور سبب شده تا توسعه سامانه‌های نوین هواشناسی در این مسیر با جدیت دنبال شود تا علاوه بر بهبود پایش شرایط فعلی جاده، امکان ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و تأثیرگذارتر نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: هدف این طرح آن است که اطلاعات و پیش‌بینی‌های جوی به‌موقع در اختیار مسافران، کاربران جاده‌ای و دستگاه‌های مسئول مدیریت ترافیک و بحران قرار گیرد تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: استان‌های تهران، البرز و مازندران با نظارت مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور در اجرای این پروژه پایلوت مشارکت دارند و نتایج آن می‌تواند زمینه توسعه این سامانه‌ها در سایر محور‌های کشور را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده سازمان اظهار کرد: در حال حاضر پیش‌بینی‌های جاده‌ای تولید می‌شود، اما در این پروژه تلاش داریم ضمن ارتقای کیفیت و دقت پیش‌بینی‌ها، دسترسی عمومی و تخصصی به این اطلاعات را نیز تسهیل کنیم.

محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای نصب تجهیزات جدید و به‌روزرسانی سامانه‌های فعلی هواشناسی خبر داد و گفت: برای تحقق این اهداف، تأمین اعتبارات مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های مرتبط ضروری است.