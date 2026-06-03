امام خمینی (ره) در شهر خمین چشم به جهان گشود و با اندیشه‌های ماندگار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام خمینی (ره) حدود یک قرن پیش در شهر خمین متولد شد و با بهره‌مندی از جایگاه علمی، معنوی و سیاسی خود، تأثیر عمیقی بر تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام بر جای گذاشت.

حضرت امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی ایران و ارائه اندیشه‌های مبتنی بر آموزه‌های دینی، مسیر تازه‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و منطقه ایجاد کرد و نام خود را به عنوان شخصیتی اثرگذار در تاریخ معاصر ثبت نمود.