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فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از دستگیری یک سارق سابقهدار و اعتراف وی به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی سوادکوه از دستگیری یک سارق سابقهدار و کشف ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مصطفی اکبرنژاد با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان سوادکوه با انجام تحقیقات تخصصی، بررسی صحنههای وقوع سرقت و جمعآوری شواهد و مدارک، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه اظهار کرد: متهم پس از دستگیری و در جریان بازجوییهای فنی پلیس، به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرد.
سرهنگ اکبرنژاد گفت: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت هشدارها و توصیههای پلیسی در پیشگیری از سرقت تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در کاهش وقوع سرقت دارد و پلیس نیز به صورت شبانهروزی با بهرهگیری از تمامی امکانات در راستای تأمین امنیت و افزایش احساس آرامش در جامعه تلاش میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه همکاری و مشارکت مردم با مجموعه انتظامی را عاملی مؤثر در شناسایی مجرمان و برخورد با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی دانست.