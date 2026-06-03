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هماندیشی جایگاه ادبیات فارسی در نگاه رهبر شهید برای تببین دیدگاه های حضرت آیتالله خامنهای درباره زبان فارسی، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این هماندیشی با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و اندیشکده ادبیات پایداری برگزار میشود.
این نشست علمی با حضور و ارائه دکتر احمد شاکری(اادبیات داستانی در نگاه رهبر شهید، کتر حامد صافی؛ (زبان فارسی؛ حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی )و دکتر مهدی کاموس؛ (تحلیل گفتمان “قصه و داستان” در سخنان رهبر شهید) برگزار خواهد شد.
هماندیشی جایگاه ادبیات فارسی در نگاه رهبر شهید؛ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی ، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه و همچنین به صورت برخط تحت نرم افزار اسکایروم برگزار میشود.