به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این هم‌اندیشی با همکاری گروه‌ ادبیات اندیشه پژوهشگاه و اندیشکده ادبیات پایداری برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و ارائه دکتر احمد شاکری(اادبیات داستانی در نگاه رهبر شهید، کتر حامد صافی؛ (زبان فارسی؛ حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی )و دکتر مهدی کاموس؛ (تحلیل گفتمان “قصه و داستان” در سخنان رهبر شهید) برگزار خواهد شد.

هم‌اندیشی جایگاه ادبیات فارسی در نگاه رهبر شهید؛ یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی ، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه و همچنین به صورت برخط تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.