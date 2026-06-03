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سازمان هدفمندسازی یارانه ها: با واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران، مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار کشور تاکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه ها، با تأمین و تخصیص منابع مالی، ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کشور در مرحله جدید به حساب کشاورزان واریز شد.
پیش از این نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده بود و بدین ترتیب مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار تاکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان (۴۱ همت) رسیده است.
بر این اساس، مطالبات گندمکارانی که تا ۱۵ اردیبهشتماه سال جاری محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، با احتساب واریزیهای انجامشده، به ازای هر کیلوگرم گندم تا سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.
همچنین در پرداختهای امروز، مطالبات گندمکارانی که از ۱۶ اردیبهشتماه تا ۵ خردادماه محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی دادهاند، به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم به حساب آنان واریز شد.
این پرداختها در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده و روند پرداخت سایر مطالبات نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.