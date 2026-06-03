هم‌زمان با سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم؛ مردم شریف استان و ملت بزرگ ایران، در بدرقه رهبر شهید خود، حماسه‌ای دیگر می‌آفرینند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بیانیه خانه احزاب سیستان و بلوچستان آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت بزرگ ایران، مردم مؤمن و سرافراز استان سیستان و بلوچستان.

در تقارن معنادار و پربرکت چهاردهم خردادماه، روز اندوه و یادبود رحلت جانگداز بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، و عید سعید غدیر خم، جشن ولایت و امامت، خانه احزاب استان سیستان و بلوچستان، ندای وحدت، بصیرت و اقتدار سر می‌دهد.

در شرایطی حساس و خطیر، که کشور در آستانه تنفسی پس از درگیری‌های اخیر و درگیر آتش‌بس شکننده‌ای با قدرت‌های استکباری قرار دارد، و در حالی که ملت ایران در بهمن ماه سال گذشته، داغدار شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید قائد امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)، گردیدند،

اکنون پیکر مطهر ایشان پس از طی مراحلی، برای تشییع باشکوه و تدفین در جوار مضجع شریف ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام)، به پایتخت عشق و ایثار، تهران، و سپس به شهر علم و معنویت، قم، و در نهایت به مشهد مقدس، جهت تدفین منتقل می‌گردد.

اینجانبان در خانه احزاب استان سیستان و بلوچستان، ضمن تسلیت عمیق به پیشگاه امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و عموم ملت انقلابی ایران، از آحاد مردم شریف استان و تمامی هموطنان گرامی در سراسر کشور دعوت می‌کنیم تا با حضوری گسترده، آگاهانه و حماسی در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهیدمان، در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس، بار دیگر، اقتدار ملی، وحدت اسلامی و پایبندی ناگسستنی خود را به آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر شهید و انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

به کسانی که امکان حضور فیزیکی در این مراسم سترگ را ندارند، اعلام می‌داریم که مساجد، حسینیه‌ها، منازل، تکایا و هر جمع مؤمنی در شهر‌ها و روستا‌های شما، پایگاه‌های بصیرت و میثاق با آرمان‌های رهبری خواهد بود. از عموم شما دعوت می‌شود تا در این ایام، مراسم یادبود، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ رهبر فقید را در محل زندگی خود برگزار نمایید.

این حضور پرشور و یکپارچه، نه تنها ادای دینی است به مقام شامخ رهبر انقلاب، بلکه پیامی روشن به دشمنان عنود این مرز و بوم است که ملت ایران، حتی در اوج دشواری‌ها و در سایه آتش‌بس، لحظه‌ای از آرمان‌های خود دست نخواهد کشید و در دفاع از عزت و استقلال کشور، همواره آماده و هوشیار خواهد بود.

از خداوند متعال، صبر جمیل برای ملت شهیدپرور و پیروزی نهایی جبهه حق را مسألت داریم.