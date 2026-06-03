زورخانه، تنها محل ورزش نیست، آیینه‌ای از جوانمردی، تواضع و کمک به همنوعان است. در هفته امامت و ولایت، سری به زورخانه پوریای ولی مهاباد زدیم، جایی که نوای مرشد و هنرنمایی پهلوانان، روایتگر اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نوای مرشد و هنرنمایی پهلوانان در گود زورخانه، روایتی زنده از فرهنگ پهلوانی و جوانمردی است؛ فرهنگی که ریشه در اصالت ایرانی و آموزه‌های اسلامی دارد.

اینجا هنر پهلوانی از مو سفیدهای گود زورخانه آموخته می‌شود؛ و سید عطا، پیر گود زورخانه مهاباد، سال‌هاست که تجربه و منش پهلوانی را به نسل‌های جوان‌تر منتقل می‌کند.

ورزشی که تواضع، فروتنی و جوانمردی، بخش جدانشدنی آموزش‌های آن است؛ ورزشی که در کنار آمادگی جسمانی، روح انسان را نیز صیقل می‌دهد.

ورزش پهلوانی در مهاباد با ظرفیت‌های فراوان، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ ظرفیتی که اگر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند نسل جوان را با فرهنگ اصیل زورخانه‌ای پیوند بزند.

ورزش زورخانه‌ای در ۲۵ آبان ۱۳۸۹ خورشیدی در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است، میراثی ارزشمند که همچنان زنده و پویا، در گودهای زورخانه ایران نفس می‌کشد.