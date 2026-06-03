یک خیر رامسری در جشن «همدلی سبز» با گذشت از طلب ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خود، زمینه آزادی یک زندانی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره زندان تنکابن از گذشت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی یک خیر رامسری و فراهم شدن زمینه آزادی یک زندانی در جشن «همدلی سبز» انجمن حمایت از زندانیان رامسر خبر داد.

مصطفی عابدین‌تاش گفت: خیر ارجمند، اسحاق گلین‌مقدم، در جریان برگزاری جشن همدلی سبز از طلب ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خود از فردی که حدود سه سال در زندان به سر می‌برد، گذشت و زمینه آزادی وی را فراهم کرد.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان رامسر با حمایت‌های بهمن سام خانیان، دادستان عمومی و انقلاب رامسر، و مشارکت خیران، به الگویی از همدلی و مسئولیت اجتماعی در حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان تبدیل شده است.

اسحاق گلین‌مقدم نیز در این مراسم گفت: به پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب رامسر و رئیس اداره زندان تنکابن و به نیت رضای خدا و شادی روح فرزند جوانم، از طلب خود که مربوط به حدود سه سال قبل بود، گذشتم.

وی تأکید کرد: این گذشت بدون هیچ‌گونه قید و شرطی انجام شد و هدفم تنها شاد کردن دل یک خانواده و کمک به بازگشت یک فرد به آغوش خانواده‌اش بود.

این خیر رامسری خاطرنشان کرد: مردم رامسر همواره در امور خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند و این روحیه ارزشمند باید در جامعه تقویت شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان رامسر نیز با اشاره به اهداف برگزاری جشن همدلی سبز گفت: این مراسم با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های آنان برگزار شد و با استقبال و مشارکت ارزشمند خیران همراه بود.

محمد ابراهیمیان افزود: همکاری و مشارکت خیران در چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های زندانیان دارد.