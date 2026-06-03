مشهد الرضا در شب عید بزرگ غدیر ولایت و امامت، عید الله اکبر سراسر در نور و سرور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همه خیابان‌های شهر مشهد آذین بندی و چراغانی است و ایستگاه‌های پذیرایی در خیابان‌ها منتهی به حرم حضرت رضا (ع) و سراسر محلات شهر مشهد الرضا برپا است و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برای پذیرایی از ولایتمداران خود را آماده کرده اند.

حال و هوای حرم رضوی را نمی‌توان توصیف کرد بهشت ایرانی ها حرم است چهار میلیون مجاور و چند صد هزار زائر در راه سفر برای زیارت حرم سلطان خراسان هستند و قلب و دلشان در اینجا می تپد.

صحن‌های حرم چراغانی و با گل آذین بندی شده، بوی عود و عنبر مشام هر زائری را در بدو ورود به حرم رضوی می‌نوازد، گویا عرشیان هم به زمین آمده‌اند تا در جشن بزرگ ولایت و امامت مولا حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) باشند.

عاشقان ولایت و امامت به یاد واقعه بزرگ غدیر من کنت مولاه فهذا علی مولاه را زمزمه می‌کنند و در این عید بار دیگر با اهل بیت عصمت در جوار مضجع منور رضوی پیمان می بندند تا بر صراط علی (ع) و باقی ماندن و دفاع از آرمان‌های علی (ع) تا پای جان ایستادگی کنند.

کریمان و دلبستگان به اهل بیت (ع) در این عید سعید غدیر که عید الله اکبر است از دل و جان برای شادی دل مجاوران و زائران حضرت رضا (ع) خرج می کنند.

مولای متقیان (ع) به پیروانش آموخت که هم مرد میدان جنگ و آماده جهاد و هم مرد عبادت در شب های تاریک و دستگیری از محرومان و مظلومان و مسلمانان باشند.

پیروان صادق، صالح، ساجد و مجاهد مولای متقیان در لبنان، یمن، ایران و عراق در جنگ پیش رو و ۷ اکتبر در غزه هاشمی نشان دادند که برادران شان را در امت اسلامی و جبهه مقاومت، هرگز تنها نخواهند گذاشت.