به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بابل از برداشت ۶۰ تن دانه روغنی کلزا از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان خبر داد و بر نقش این محصول در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی تأکید کرد.

شهیدی‌پور با اشاره به آغاز عملیات برداشت کلزا در مزارع بابل گفت: تاکنون ۶۰ تن کلزا از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شده است.

وی افزود: کشت کلزا به عنوان یکی از مهم‌ترین دانه‌های روغنی با ارزش افزوده بالا، نقش مؤثری در تأمین روغن خوراکی کشور دارد و از راهکار‌های اصلی کاهش وابستگی به واردات این محصول راهبردی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به مزایای زیست‌محیطی و کشاورزی این محصول گفت: کلزا به دلیل برخورداری از ریشه‌های عمیق، موجب بهبود ساختار خاک می‌شود و در افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند.

شهیدی‌پور ادامه داد: توان رقابتی بالای این گیاه در برابر علف‌های هرز، نیاز به مصرف سموم شیمیایی را کاهش می‌دهد و از این نظر نیز محصولی سازگار با اصول کشاورزی پایدار به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: بقایای گیاهی کلزا پس از برداشت به عنوان کود سبز عمل کرده و با غنی‌سازی خاک، زمینه افزایش عملکرد و بهره‌وری محصولات زراعی بعدی را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی تصریح کرد: با توجه به مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و زراعی کلزا، گسترش سطح زیر کشت این محصول در راستای تحقق خودکفایی در تولید روغن خوراکی، از اولویت‌های برنامه‌ای بخش کشاورزی شهرستان بابل است.