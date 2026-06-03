برداشت ۶۰ تن کلزا از مزارع شهرستان بابل
مدیر جهاد کشاورزی بابل از برداشت ۶۰ تن کلزا از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بابل از برداشت ۶۰ تن دانه روغنی کلزا از اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان خبر داد و بر نقش این محصول در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی تأکید کرد.
شهیدیپور با اشاره به آغاز عملیات برداشت کلزا در مزارع بابل گفت: تاکنون ۶۰ تن کلزا از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شده است.
وی افزود: کشت کلزا به عنوان یکی از مهمترین دانههای روغنی با ارزش افزوده بالا، نقش مؤثری در تأمین روغن خوراکی کشور دارد و از راهکارهای اصلی کاهش وابستگی به واردات این محصول راهبردی محسوب میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به مزایای زیستمحیطی و کشاورزی این محصول گفت: کلزا به دلیل برخورداری از ریشههای عمیق، موجب بهبود ساختار خاک میشود و در افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی نقش مهمی ایفا میکند.
شهیدیپور ادامه داد: توان رقابتی بالای این گیاه در برابر علفهای هرز، نیاز به مصرف سموم شیمیایی را کاهش میدهد و از این نظر نیز محصولی سازگار با اصول کشاورزی پایدار به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: بقایای گیاهی کلزا پس از برداشت به عنوان کود سبز عمل کرده و با غنیسازی خاک، زمینه افزایش عملکرد و بهرهوری محصولات زراعی بعدی را فراهم میکند.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی تصریح کرد: با توجه به مزایای اقتصادی، زیستمحیطی و زراعی کلزا، گسترش سطح زیر کشت این محصول در راستای تحقق خودکفایی در تولید روغن خوراکی، از اولویتهای برنامهای بخش کشاورزی شهرستان بابل است.