به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ هادی نوروزی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی بلافاصله مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شیوه‌های کشف نوین جرائم موفق شدند هویت کلاهبرداران را شناسایی و بعد از هماهنگی و اخذ نیابت قضائی متهمین را دریکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر ادامه داد: این متهمین سابقه دار از طریق سایت دیوار قربانیان خود را شناسایی و با خرید کالا از شهروندان و ارائه رسید پرداخت موفقیت آمیز وجه با استفاده از نرم افزار‌های رسیدساز جعلی بالغ بر ۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری نموده بودند.

سرهنگ نوروزی با بیان اینکه متهمین به ۳ فقره کلاهبرداری در شهرستان ابهر اعتراف کردند افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمین به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در پایان از شهروندان خواست که در معاملات و داد و ستد‌ها صرفاً به رسید ارائه شده توسط خریدار اعتماد نکرده و با فعال سازی سامانه پیامکی و کنترل گردش حساب و موجودی خود از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.