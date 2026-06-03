غفور کارگری با حضور در مجموعه ورزشی شهیو کبکانیان، محل برگزاری تمرینات تیم ملی پاراجودو نابینایان و کم بینایان، در جریان آخرین روند آماده سازی ملی پوشان قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک با حضور در مجموعه ورزشی شهیو کبکانیان، محل برگزاری تمرینات تیم ملی پاراجودو نابینایان و کم بینایان، از نزدیک در جریان آخرین روند آماده سازی ملی پوشان قرار گرفت.

در این دیدار که با همراهی دکتر سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک و دکتر رسول ضابطیان سرپرست تیم پاراجودو در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا همراه بود، دکتر کارگری گفتگویی صمیمانه با کادر فنی و ورزشکاران این رشته که برای حضوری قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی آماده می‌شوند، داشت.