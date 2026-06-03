افزایش هزینه‌های تولید و ثابت ماندن قیمت نان نانوایان را با چالش جدی مواجه کرده در همین حال، برخی شهروندان نیز از کیفیت نان رضایت کامل ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نانوایان با اشاره به افزایش هزینه‌هایی مانند دستمزد، انرژی و مواد اولیه، می‌گویند فعالیت آنها با قیمت‌های فعلی صرفه اقتصادی ندارد. در مقابل، شهروندان نیز از کیفیت نان گلایه‌هایی مطرح می‌کنند.

مسئولان صنفی در این باره اعلام کردند: علاوه بر قیمت، عواملی مانند کیفیت آرد و تجربه نانوا در کیفیت نان مؤثر است و نیاز به توجه بیشتری در این حوزه احساس می‌شود .