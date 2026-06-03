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سخنگوی شرکت گاز مازندران از قرار گرفتن این استان در جمع سه استان برتر کشور در اجرای طرح ملی «همیار گاز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سخنگوی شرکت گاز مازندران از قرار گرفتن این شرکت در جمع سه استان برتر کشور در اجرای طرح ملی «همیار گاز» خبر داد و گفت: بیش از ۲۱ هزار دانشآموز دوره ابتدایی و ۴ هزار و ۵۰۰ معلم مازندرانی در این طرح ملی مشارکت داشتند.
میثم متولی طاهر اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، استان مازندران در بخش جذب و مشارکت معلمان، در کنار استانهای لرستان و سمنان، موفق به کسب رتبه برتر کشوری در اجرای طرح ملی «همیار گاز» شده است.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی مصرف ایمن و بهینه انرژی از مهمترین رویکردهای شرکت گاز مازندران به شمار میرود، افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی و ۴ هزار و ۵۰۰ معلم استان در این طرح مشارکت فعال داشتند که بیانگر استقبال گسترده جامعه آموزشی از برنامههای آموزشی و فرهنگی حوزه انرژی است.
سرپرست روابط عمومی شرکت گاز مازندران گفت: طرح ملی «همیار گاز» با هدف نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح، ایمن و بهینه گاز طبیعی در میان دانشآموزان اجرا میشود و تلاش دارد از طریق آموزش نسل آینده، پیام مدیریت مصرف انرژی را به خانوادهها و جامعه منتقل کند.
متولی طاهر با اشاره به نقش مهم مدارس در توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی افزود: مشارکت گسترده دانشآموزان و معلمان مازندرانی در این طرح، نشاندهنده ظرفیت بالای نظام آموزشی استان در همراهی با برنامههای ملی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی است.
وی ادامه داد : اجرای برنامههای آموزشی، تولید محتوای فرهنگی، فعالیتهای ترویجی و مشارکت مدارس در طرح همیار گاز، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و حفظ منابع ملی ایفا کرده است.
سخنگوی شرکت گاز استان مازندران تصریح کرد: کسب جایگاه برتر کشوری در این طرح، حاصل همکاری و همافزایی ارزشمند ادارهکل آموزش و پرورش مازندران، مدیران مدارس، معلمان، دانشآموزان و مجموعه کارکنان شرکت گاز استان است.
طرح ملی «همیار گاز» به عنوان یکی از برنامههای فرهنگی و آموزشی شرکت ملی گاز ایران، با هدف ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سراسر کشور اجرا میشود و در سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه مشارکت دانشآموزان و معلمان همراه بوده است.