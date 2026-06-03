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در راستای بهرهگیری از ظرفیت مساجد برای ارتقای زیست فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، به منظور ارتقای توانمندیهای فرهنگی و گسترش فعالیتهای مسجدمحور برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش، تفاهمنامه همکاری مشترکی را به امضا رساندند. این تفاهمنامه با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، و حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، منعقد شد.
سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، در این مراسم با اشاره به سابقه همکاریهای موفق میان دو مجموعه، رویکرد محلهمحوری و تمرکز بر مساجد را تجربهای مثبت در راستای مردمیسازی خدمات این نهاد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۴۰۰ مرکز نیکوکاری در سراسر کشور فعال هستند، افزود: بیش از نیمی از این مراکز در مساجد یا در مجاورت آنها فعالیت میکنند که نشاندهنده پیوند عمیق میان نهاد نیکوکاری و پایگاههای مذهبی-فرهنگی جامعه است.
بختیاری، اتصال کودکان و نوجوانان به فضای معنوی و پرتردد مساجد را از جمله اهداف کلیدی این تفاهمنامه دانست و گفت: ۶۰۰ مرکز نیکوکاری با رویکرد فرهنگی در این زمینه فعالیت میکنند.
رئیس کمیته امداد همچنین به نقش برجسته مراکز نیکوکاری در حمایت از نیازمندان اشاره کرد و گفت: در “جنگ تحمیلی سوم” (اشاره به دوران دفاع مقدس)، ۳۵۰۰ مرکز نیکوکاری موفق شدند حدود ۶ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خانوادههای نیازمند ارائه دهند.
این تفاهمنامه در نهایت منجر به انس هرچه بیشتر مددجویان با فضای مسجد، تقویت روحیه کار جمعی و مسئولیتپذیری در میان آنان و همچنین ارتقای باورهای دینی و فرهنگی خواهد شد.