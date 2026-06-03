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با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش پیشبینی شده مصرف برق، وزیر نیرو اعلام کرد مشترکانی که از الگوی مصرف تعیین شده فراتر روند، ابتدا جریمه شده و در صورت عدم رعایت، با قطع برق مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز موج گرما، نگرانیها از افزایش مصرف برق نیز شدت گرفته است. در همین رابطه، وزیر نیرو با تشریح برنامههای این وزارتخانه برای مدیریت مصرف، بر برخورد قاطع با پرمصرفها تاکید کرد.
در آستانه ورود به فصل تابستان و شروع گرما، مصرف برق به طور چشمگیری افزایش مییابد. این موضوع، مدیریت بهینه مصرف انرژی را بیش از پیش ضروری میسازد.
هر کسی که از الگوی مصرف خارج شود، در مرحله اول جریمه خواهد شد. پس از آن، در صورتی که همچنان به پرمصرفی ادامه دهد، برق این دسته از مشترکان قطع خواهد شد.
این سیاست با هدف تشویق همه مشترکان به رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی اتخاذ شده است. رعایت الگوی مصرف نه تنها به پایداری شبکه برق کمک میکند، بلکه در کاهش هزینههای خانوار نیز مؤثر است.