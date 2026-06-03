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اردوی تیم ملی کوراش بانوان کشورمان در گنبدکاووس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، همزمان با این اردو، اولین خانه انجمن کوراش گلستان هم در گنبدکاووس راه اندازی شد.
این دومین خانه انجمن کوراش کشورمان است که بعد از شهر بجنورد در گنبدکاووس راه اندازی میشود.
رئیس انجمن کوراش ایران با اشاره به سابقه موفقیت این رشته در بازیهای آسیایی، از برنامهریزی و هدفگذاری برای افزایش شمار مدالهای طلای ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خبر داد و گفت: ملیپوشان کوراش کشور با انگیزهای بالا در مسیر حضور موفق در این رویداد مهم قارهای قرار دارند.
داریوش خسرویار افزود: تیمهای ملی کوراش بانوان و مردان ایران هماکنون اردوهای آمادهسازی خود را پشت سر میگذارند و تمام تلاش ورزشکاران و کادر فنی بر این است که با آمادگی کامل در بازیهای آسیایی ناگویا حضور یافته و مدالهای طلای بیشتری را برای ورزش کشور به ارمغان آورند.