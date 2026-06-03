جمعی از نیکوکاران پیرانشهری با برگزاری جشن گلریزان، برای آزادی ۳۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی آستین همت بالا زدند تا با همت خیران، این افراد به آغوش خانواده بازگردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جشنی به شیرینی زندگی دوباره برای زندانیان جرایم غیر عمد مالی، خیران و نیکوکارانی که آمده بودند تا دوباره مشق همدلی و مساوات کنند.

این جشن به مناسبت اعیاد قربان و غدیر برگزار شد تا با همت خیران، ۳۲ زندانی جرایم غیرعمد به آغوش خانواده خود بازگردند.

سال گذشته با همت خیران ۱۲۰۰ نفر زندانی جرایم غیر عمد مالی با مبلغ ۹۵ میلیارد تومان دوباره به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. امسال هم ۱۳۰۰ نفر زندانی جرایم غیر عمد مالی چشم انتظار یاری خیران هستند.

بیش از سی و دو نفر زندانی جرایم غیر عمد مالی چشم انتظار یاری خیران پیرانشهری هستند. مبلغی که برای آزادی این زندانیان نیاز است ۹۵ میلیارد تومان است.

در ادامه این جشن، مسئولان تاکید کردند، نوعدوستی و همدلی در ایران قوی امروز بیشتر از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.

خیران پیرانشهری می‌توانند در صورت تمایل کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۹۰۶۲۵۱۰۶ برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مالی واریز کنند.