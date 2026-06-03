بررسی داده‌های مربوط به شاخص صنایع فعال بورس در ۱۱ روز نخست سپری شده از بازگشایی بازار سهام، نشان می‌دهد شاخص‌های ۱۳ صنعت در این مدت به رشدی بیش‌تر از شاخص کل بورس دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان معاملات امروز، شاخص ۳ صنعت «فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»، «دارو» و «کانی غیرفلزی» به جمع شاخص‌های سقف‌شکن بازار پیوستند و سطوح جدیدی را به ثبت رساندند.

شاخص‌های ۱۰ صنعت «محصولات غذایی»، «خرده‌فروشی»، «قند و شکر»، «سیمان»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «منسوجات»، «زراعت»، «دستگاه‌های برقی»، «فلزات اساسی» و «کاشی و سرامیک» تا پایان معاملات روز سه‌شنبه موفق به عبور از سقف تاریخی خود شده بودند.

ادامه حرکت صعودی شاخص کل و هم‌وزن بورس تهران

داده‌های آماری حاکی از آن است که شاخص کل بورس تهران در ۱۱ روز نخست بازگشایی بازار سهام با ثبت بازده ۱۷.۴ درصدی، در سطح ۴ میلیون و ۳۵۹ هزار واحد قرار گرفته است.

شاخص هم‌وزن نیز در این مدت عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل از خود نشان داده است. این شاخص در ۱۱ روز نخست بازگشایی بازار سهام رشد ۲۲ درصدی را تجربه کرد و به سطح یک میلیون و ۱۶۲ هزار واحد افزایش یافت.

صنعت «پالایش» به جمع صنایع سقف‌شکن پیوست

بررسی منحنی شاخص صنایع فعال در بازار سهام نشان می‌دهد صنعت «فرآورده‌های نفتی» که در بازار با نام صنعت «پالایش» نیز شناخته می‌شود، در ۱۱ روز نخست بازگشایی بازار سهام با ثبت رشد ۳۱.۲ درصدی از سقف تاریخی خود عبور کرده است.

شاخص این صنعت در پایان معاملات روز چهارشنبه به سطح ۲۸ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۴۴۴ واحد رسید و موفق شد رکورد جدیدی را به ثبت برساند.