مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در نشست هم‌اندیشی با مدیران باشگاه‌های لیگ‌های کشوری، از پیگیری جدی برای تشکیل «باشگاه صنعت» و «صندوق مسئولیت‌های اجتماعی» با هدف حمایت پایدار از ورزش استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، علی شائی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین، در نشست هم‌اندیشی با مالکان و مدیران عامل باشگاه‌های حاضر در لیگ‌های کشوری، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل میان بخش خصوصی و ورزش، از برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای جدید حمایتی خبر داد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت صنایع استان برای پیشرفت ورزش، تصریح کرد: «راه‌اندازی باشگاه صنعت و تشکیل صندوق مسئولیت‌های اجتماعی ورزش، از جمله اولویت‌های این اداره‌کل است که با هدف هم‌افزایی و تأمین منابع پایدار برای باشگاه‌های ورزشی در حال بررسی و پیگیری است.»

شائی با بیان اینکه باشگاه‌های ورزشی بازوان اصلی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی هستند، افزود: «ایده‌ها، پیشنهادات و چالش‌هایی که از سوی مدیران و مالکان باشگاه‌ها مطرح می‌شود، برای ما بسیار ارزشمند است. این هم‌اندیشی‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های کلان و آتی ورزش استان، راهگشا باشد و به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر کمک کند.»

در این جلسه، مدیران باشگاه‌های لیگ‌های کشوری نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه مالی، زیرساختی و تعامل با صنایع پرداختند و ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل صندوق مسئولیت‌های اجتماعی، آمادگی خود را برای همکاری در جهت تحقق این اهداف اعلام کردند.

پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این دو نهاد (باشگاه صنعت و صندوق مسئولیت‌های اجتماعی)، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و کاهش وابستگی باشگاه‌های ورزشی به اعتبارات دولتی فراهم شود.



