شهردار زیراب از نام‌گذاری دو خیابان این شهر به نام شهدای «جنگ رمضان» در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار زیراب گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت رشادت‌های مدافعان وطن، دو خیابان در شهر زیراب به نام شهدای گرانقدر «جنگ رمضان» نام‌گذاری شد.

حمیدی افزود: عملیات نصب تابلو‌های نام‌گذاری این معابر با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در سطح شهر انجام شده است.

وی گفت: بر اساس این اقدام، یکی از خیابان‌های منطقه سرخکلا به نام پاسدار شهید محمدمهدی باقری و یکی از خیابان‌های منطقه بالازیراب به نام سرباز شهید یاسین کمالی خرمندیچالی نام‌گذاری شده است.

حمیدی با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار کرد: نام‌گذاری معابر به نام شهدای والامقام تنها گامی کوچک در مسیر ادای دین به خون پاک این عزیزان است تا همواره یادآور راه و آرمانی باشد که آنان برای حفظ امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی پیمودند.

شهردار زیراب ادامه داد: با مزین شدن این خیابان‌ها به نام شهدای والامقام جنگ رمضان، فضای شهر بیش از گذشته با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت آشنا خواهد شد و نسل جوان نیز با سیره و منش این شهیدان آشنایی بیشتری پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری زیراب همواره تلاش کرده است با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ماندگار، یاد و خاطره شهدا را در سطح شهر زنده نگه دارد.

گفتنی است پیش از این نیز یکی از خیابان‌های منطقه کردآباد زیراب به نام شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه رهبر شهید انقلاب، نام‌گذاری شده بود.