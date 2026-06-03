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مسئولان و صاحبنظران بر این باورند که پیروزیهای چشمگیر ایران اسلامی در عرصههای مختلف، ریشه در وحدت ملی و تبعیت از رهبری دارد؛ پیوندی که موجب اقتدار و قدرت کمنظیر کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ایران اسلامی، روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، روزهایی که وحدت مردم و تبعیت از ولایت، کشور را از گردنههای سخت عبور داده است. رمز این موفقیتها در وحدت و یکپارچگی ملتی نهفته است که آگاهانه مسیر خود را انتخاب کرده و پشت سر رهبری ایستاده است.
رمز این موفقیتها در وحدت و یکپارچگی ملتی نهفته است که آگاهانه مسیر خود را انتخاب کرده و پشت سر رهبری ایستاده است.
نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر؛ شعاری که امروز به نماد وحدت و همافزایی میان مردم، مسئولان و رهبری تبدیل شده است.
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز بارها بر اهمیت این پیوند تأکید کرده و گفته بود: والله از مهمترین شئون عاقبتبهخیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد.
امروز نیز ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه میدهد؛ مسیری که در آن مردم و مسئولان در کنار رهبر انقلاب، برای سربلندی ایران اسلامی گام برمیدارند.