سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با گرامیداشت عید ولایت و یاد و خاطره امام راحل (ره)، در پیامی تأکید کرد: امروز، بیش از هر زمان، جهان اسلام نیازمند بازگشت به عقلانیت دینی، اخلاق گفت‌و‌گو، عدالت‌طلبی و همدلی است.

جهان اسلام نیازمند بازگشت به عقلانیت دینی، عدالت‌طلبی و همدلی است

جهان اسلام نیازمند بازگشت به عقلانیت دینی، عدالت‌طلبی و همدلی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعلنا من المتمسکین بولایه علی بن ابیطالب (علیه السلام)

تقارن معنادار عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت، با سالروز رحلت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، فرصتی است برای بازخوانی پیوند ژرف «ولایت» با «حیات اجتماعی امت» و تأملی دوباره در نسبت میان حقیقت غدیر و نهضتی که امام (ره) در روزگار ما برافروخت.

غدیر، اعلام استمرار هدایت الهی در متن جامعه و تأکید بر ضرورت پیشواییِ حق‌مدار، عدالت‌گستر و کرامت‌محور است؛ حقیقتی که در طول تاریخ، چراغ راه امت اسلامی در مواجهه با ظلم، تحریف و گسست‌های هویتی بوده است.

امام خمینی (ره) نیز با تکیه بر همین منطق هدایت و با احیای اندیشه ولایت، توانست دین را از حاشیه به متن زندگی اجتماعی بازگرداند و با اتکاء به مردم، استقلال و عزت امت را در عصر سلطه‌گری‌های نوین فریاد کند. از این منظر، غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه یک «منشور دائمی» برای مسئولیت پذیری، عدالت‌خواهی و همبستگی امت است و راه امام (ره) استمرار عملی همین منشور در روزگار معاصر به شمار می‌آید.

پیام مشترک این دو مناسبت، دعوت به «وحدت بر مدار ولایت»، «تجدید عهد با آرمان‌های الهی و مردمی»، و «تقویت همبستگی امت اسلامی» در برابر تفرقه‌افکنی دشمنان قسم خورده جهان اسلام و در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی است. امروز، بیش از هر زمان، جهان اسلام نیازمند بازگشت به عقلانیت دینی، اخلاق گفت‌و‌گو، عدالت‌طلبی و همدلی است؛ ارزش‌هایی که در غدیر ریشه دارد و در سیره و راه امام خمینی (ره) جلوه‌ای روشن یافته است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با گرامیداشت عید باسعادت ولایت و یاد و خاطره امام راحل (ره)، در چارچوب مأموریت فرهنگی و بین‌المللی خود بر تداوم تلاش‌ها برای تبیین پیام وحدت‌آفرین غدیر و معرفی میراث فکری و معنوی امام خمینی (ره) به عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای گفت‌وگوی امت‌ها و تقویت همگرایی اسلامی تأکید می‌کند.