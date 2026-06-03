گرامیداشت عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت ویژه برنامه‌ای درشهر‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تشریح برنامه‌های بزرگداشت عید غدیر و برگزاری مهمانی کیلومتری گفت: نخستین برنامه، روز ۱۳ خردادماه پس از نماز مغرب و عشا در محدوده غدیرشهر و شهرک‌های غرب زاهدان برگزار می‌شود؛ این مراسم از ابتدای بلوار سپاه و جنب مسجد صاحب‌الزمان(عج) آغاز شده و تا مسجد خاتم(ص) ادامه خواهد داشت، همچنین جشن بزرگ غدیر از ساعت ۲۰:۳۰ در تقاطع بلوار سپاه و شهدای وحدت برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مصطفی جهانشاهی ادامه داد: برنامه روز دوم، ۱۴ خردادماه، از ساعت ۱۶:۳۰ در مسیر کوی شهید گمنام واقع در بلوار ثارالله به سمت مسجد الزهرا(س) در بلوار آزادگان برگزار خواهد شد. همزمان با این مراسم، برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان نیز در مسجد الزهرا(س) اجرا می‌شود.

وی افزود: سومین روز و اختتامیه این برنامه‌ها، ۱۵ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در بلوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از مسیر گلزار شهدا تا کهف‌الشهدا برگزار خواهد شد و مردم در قالب راهپیمایی کیلومتری غدیر در این برنامه حضور خواهند یافت.

این مقام مسئول با اشاره به برپایی مواکب مردمی در این روزها گفت: در مجموع ۸۳ موکب مردمی در سه روز برگزاری این مراسم‌ها به ارائه خدمات می‌پردازند، این مواکب در بخش‌های پذیرایی، فرهنگی، کودک و نوجوان، سلامت و برنامه‌های حماسی فعالیت خواهند داشت.