توقیف کامیون حامل ۵ تن برنج خارجی فاقد مجوز در کوهدشت
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس ۵ تن برنج خارجی فاقد مجوز را از یک کامیون در شهرستان کوهدشت کشف و ضبط کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس شهرستان کوهدشت حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، مقدار ۵ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی محموله مکشوفه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.