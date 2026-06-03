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سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور اطمینان از پایداری شبکه برق در محل برگزاری مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، این شرکت، اقدامات گستردهای در سه حوزه «آمادهسازی شبکه»، «تدارکات اضطراری» و «هماهنگیهای عملیاتی» به اجرا درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در آیین عملیات تامین برق سی و هفتمین سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) گفت: ۵۰۰ نیروی عملیاتی در سطح شبکه و پستها به منظور سرویس فیدرهای حساس منتهی به حرم مطهر، پس از انجام عملیات بازدید و برداشت شبکه، نسبت به ترموگرافی و سرویس اساسی شامل اصلاح اتصالات سست، شاخهزنی و رگلاژ فلش خط در تمامی فیدرها اقدام کردند.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: سرویس پستهای زمینی، تضمین پایداری پستهای کلیدی و سرویس تجهیزات روشنایی مستقر در محل پارکینگ و اطراف مرقد مطهر و همچنین سرویس دورهای کلیه برجهای روشنایی حرم، از دیگر بخشهای اقدامات فنی و پیشگیرانه بوده است.
محمودی گفت: سرویس کامل دیزل ژنراتورهای برق اضطراری حرم و تأمین ۳ دستگاه دیزل ژنراتور مجهز به کابلهای تغذیه، سرویس و بهکارگیری پستهای سیار جهت تأمین برق یخچالهای سیار و سایر تجهیزات موقت، در اختیار گذاشتن ۶ دستگاه خودروی بالابر به همراه پرسنل متخصص برقکار جهت نصب سایه بان و سیستم صوتی، تأمین ۲۰۰۰ متر کابل جهت پشتیبانی فنی تلویزیون شهری و همکاری در نصب دوربینها و چراغهای محوطه جهت ارتقای سطح امنیت محیطی از جمله اقداماتی است که در حوزه تدارکات و پشتیبانی تجهیزات انجام شده است.
وی با تأکید بر هماهنگیهای عملیاتی افزود: پس از تدوین سناریوی جامع مانور با استقرار ۵۰۰ نیروی فنی و عملیاتی و بهکارگیری ۱۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین جهت مدیریت پایداری شبکه در زمان برگزاری مراسم، مکاتبات و هماهنگیلازم با شرکت برق منطقهای تهران و واحد دیسپاچینگ شرکت جهت قرارگیری فیدرهای منتهی به حرم در اولویت بالا در شبکه توزیع برق صورت گرفت.
محمودی همچنین تأمین برق موکبهای مستقر در مجاورت حرم و برگزاری جلسات توجیهی با امور فرهنگی حرم در خصوص ضرورت رعایت حریم ایمنی شبکه در هنگام نصب داربست، پرچم و سایر فعالیتهای ساختاری را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه بیان کرد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: تمامی این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز هرگونه قطعی برق و مدیریت هوشمندانه بار در یکی از حساسترین رویدادهای مذهبی انجام شده است تا پایداری شبکه در محل برگزاری مراسم با بالاترین سطح استاندارد تضمین شود.
محمودی با تقدیر از تلاش نیروهای عملیاتی و سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، گفت: انشاءالله بتوانیم همچون روزهای جنگ تحمیلی سوم که با رشادت و فداکاری همکارانمان، پایداری شبکه برق استان را حفظ کردیم، در روزهای گرم پیش رو هم خدمترسانی به مردم و تامین برق پایدار برای مشترکین را استمرار ببخشیم.