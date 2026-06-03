پخش زنده
امروز: -
کاهش مصرف پلاستیک در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای زیستمحیطی تبدیل شده و این موضوع بیش از گذشته مورد توجه مردم و فعالان حوزه محیط زیست قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما در همین راستا، برخی اصناف و کسبه با بهرهگیری از راهکارهای جایگزین، تلاش کردهاند سهم خود را در کاهش مصرف محصولات پلاستیکی ایفا کنند. استفاده از کیسههای پارچهای، بستهبندیهای قابل بازیافت و کاهش مصرف ظروف یکبارمصرف از جمله اقداماتی است که در برخی واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند کاهش مصرف پلاستیک، علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست، نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و کاهش حجم پسماندها دارد و تحقق این هدف نیازمند مشارکت همگانی و فرهنگسازی مستمر در جامعه است.