به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، محمد، کودک معصوم و شیرین‌زبان ۸ ساله دنگلانی، چندی پیش در برنامه پرمخاطب «محفل» شبکه سه سیما مهمان شد. وقتی مجری از او پرسید «دوست داری بزرگ که شدی چه کاره بشی؟»، با همان سادگی و صمیمیت کودکانه جواب داد: «من دوست دارم پاسدار بشم... شهید بشم، عاقبت بخیر.»

این حرف ساده، اما پر از معنویت محمد، دل همه حاضران در استودیو و میلیون‌ها بیننده را در شبکه‌های اجتماعی تسخیر کرد.

سردار موسی حسینی فرمانده سپاه نینوا با حضور در منزل محمد با اهدای یک دست لباس پاسداری به او آرزویش را برآورده کرد.

گاهی آرزو‌های ساده و خالص کودکان، بزرگ‌ترین درس‌ها را به بزرگ‌تر‌ها می‌دهند؛ درس ایمان، تعهد و عشق به وطن و ارزش‌های انقلابی.