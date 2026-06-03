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استاندار مازندران بر تدوین برنامههای جامع برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار برق، گاز و سوخت در ماههای پیشرو تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان، ضمن بررسی وضعیت انرژی، بر ضرورت پیشبینی نیازهای آتی و تدوین برنامههای اجرایی برای مدیریت مصرف در بخشهای مختلف تأکید کرد.
وی گفت: هدف از برگزاری این نشستها، شناسایی نیازهای آینده و تعیین راهکارهای عملیاتی برای مدیریت مصرف گاز، برق و سوخت است تا بتوانیم با برنامهریزی دقیق، تأمین انرژی را در سراسر استان به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.
استاندار مازندران با اشاره به راهبردهای استان در این حوزه افزود: فرهنگسازی اجتماعی از طریق رسانهها و فضای مجازی و همچنین مدیریت فنی فشار شبکه از مهمترین محورهای برنامهریزی در حوزه انرژی است.
یونسی رستمی تصریح کرد: همکاری و همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف و بهینهسازی استفاده از انرژی نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه دارد و میتواند از بروز چالشهای احتمالی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اولویتبندی تأمین انرژی در بخشهای مختلف گفت: برنامهریزی لازم برای مدیریت مصرف در واحدهای صنعتی و مدیریت هوشمند بار در شبکه برق در حال انجام است تا تأمین انرژی بخش خانگی بهعنوان اولویت اصلی با کیفیت و پایداری بیشتری دنبال شود.
استاندار مازندران همچنین به موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت اراضی و ارزش بالای زمین در استان، باید از روشهای نوین، ترکیبی و اقتصادی در توسعه انرژیهای پاک بهره گرفت تا بیشترین بازدهی متناسب با شرایط جغرافیایی منطقه حاصل شود.
یونسی رستمی تأکید کرد: استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود، مدیریت مصرف و توسعه راهکارهای نوین انرژی، از مهمترین برنامههای استان برای تضمین پایداری شبکه و تأمین نیازهای انرژی در ماههای آینده خواهد بود.