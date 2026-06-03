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فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از ۹۱ تن برنج احتکار شده در بازرسی از یک انبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با هدف مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار در شرایط جاری کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از کسب خبری از بازرسی جهاد کشاورزی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته از نگهداری مقادیر زیادی برنج خارجی از انبارهای یک شرکت پخش سراسری مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۹۱ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا برای شرکت مذکور پرونده قضائی تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندیهای مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.