به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با هدف مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالا‌های اساسی و ضروری خانوار در شرایط جاری کشور، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از کسب خبری از بازرسی جهاد کشاورزی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته از نگهداری مقادیر زیادی برنج خارجی از انبار‌های یک شرکت پخش سراسری مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی به آدرس مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۹۱ تن برنج احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیارد ریال کشف کردند، تصریح کرد: در این راستا برای شرکت مذکور پرونده قضائی تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست از شهروندان خواست تا اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.